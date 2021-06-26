Ночью состоялось празднование “Алых парусов”

В Петербурге накануне ночью прошел праздник выпускников “Алые паруса”. Школьники собрались на Дворцовой площади в 22 часа и наслаждались концертом любимых исполнителей. В 00:40 в акватории Невы начал движение бриг “Россия” и запустили пиротехническое шоу.

Темой праздника выбрали 30-летие возвращения российского флага триколора. Кроме того, важными темами еще выбрали 60-летие первого полета человека в космос и годовщина рождения александра Невского.

Так, во время одной из песен концерта над сценой летала огромная фигура космонавта, а на фоне были декорации и экран со звездами и планетами.