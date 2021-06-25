Выпускникам предоставили программу “Алых парусов”

В Петербурге сегодня пройдет праздник для выпускников “Алые паруса”. Школьникам сообщили о запланированных мероприятиях. Информация об этом появилась у телеканала “Санкт-Петербург”.

Официальная часть праздника начнется сегодня, в 22 часа на Дворцовой площади. Концерт пройдет на главной площади города, его ведущими стали Иван Ургант и Даша Александрова. Среди артистов будут JONY, Cream Soda, Niletto, Лобода и Ирина Дубцова, а также многие другие.

В завершении празднования выпускников ждет незабываемое пиротехническое шоу и появление брига в акватории Невы. Появление Алых парусов намечено на 00:40.