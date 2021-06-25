“Алые паруса” увидят более 45 тысяч выпускников

Сегодня, в ночь на 26 июня, состоится праздник выпускников “Алые паруса”. В городе завершаются последние подготовки к мероприятию. Всего на праздник придут более 45 тысяч школьников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию Петербурга.

Праздник пройдет в ночь с 25 на 26 июня на Дворцовой площади, а на близлежащих набережных можно будет увидеть бриг “Россия” с алыми парусами. Однако в связи с пандемийными ограничениями на “Алые паруса” попадут только выпускники. Родителям, гостям города и обычным петербуржцам посмотреть на корабль, как в предыдущие года, не удастся.

Известно, что бывших 11-классников из Петербурга будет около 30 тысяч, а выпускников профессиональных учреждений - 9 тысяч. Кроме того, на праздник придут 9-классники в количестве 760 человек и 5,7 тысяч выпускников из Ленобласти.