СПбГУ отказался от финансирования американского колледжа

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией американский Бард-колледж. В связи с этим Санкт-Петербургский государственный университет разорвал с ним все связи и лишился финансирования. Соответствующее решение принял Сергей Андрюшин, заместитель ректора по международной деятельности. Письмо с решением о расторжении соглашений он направил в Bard College. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Ранее СПбГУ получал пожертвования от колледжа в размере не менее 500 миллионов долларов ежегодно. Деньги обычно тратили на семинары и надбавки преподавателям. Известно, что финансы перечисляли факультету свободных искусств.