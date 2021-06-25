Жара не покинет Петербург даже после пятничных дождей

В Петербурге пройдут кратковременные дожди, однако долгожданную прохладу они не принесут. В последний рабочий день недели петербуржцам обещают +30 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, главный синоптик города.

Так, в пятницу, 25 июня, в Петербурге ожидается температура от +28 до +30 градусов. При этом в городе пройдут кратковременные дожди и грозы. Однако прохлады это не принесет. Синоптики отмечают, что температура в городе по-прежнему выше климатической нормы нормы.

При этом ветер ожидается со скоростью до 8 метров в секунду. Однако при грозе порывы могут усилится.