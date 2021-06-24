Спрос на вентиляторы в Петербурге вырос в несколько раз

В Санкт-Петербурге продолжаются аномально-жаркие дни. В связи с этим петербуржцы ищут выход, для того, чтобы немного остудиться. Поэтому жители Северной столицы сразу накинулись на магазины в поисках вентиляторов и портативных кондиционеров.

Однако купить теперь охлаждающие устройства большая проблема, так как на полках почти ничего не осталось, а если заказывать прибор из интернет-магазина, то придется ждать несколько дней, что может пагубно сказаться на состоянии человека в такую жару.

О возникающих трудностях при покупке вентиляторов жители Петербурга рассказывают в социальных сетях. В некоторых магазинах они уже закончились, а за последние товары на полках начиналась драка.

Отметим, что на данный момент стоимость вентиляторов в интернет-магазинах доход до отметки в 4 тысячи рублей. Их уже можно заказать, но ждать придется около 3-4 дней.