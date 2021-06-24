Электричество в домах после пожара на подстанции в Ленобласти восстановили

В Комитете по энергетике Санкт-Петербурга сообщили, что электричество и свет вернулись в дома Калининского и Красногвардейского районов, которые были отключены из-за пожара на подстанции в Ленинградской области.

«По городу электроснабжение восстановлено. Сейчас проводим контрольные объезды, чтобы проверить, остались ли невключенные дома», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что без света осталось 265 жилых домов. Также электричества лишился и петербургский метрополитен, а также крупные социальные объекты. Теперь пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, что электричество было полностью восстановлено.