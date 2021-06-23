Глава Комтранса Петербурга призывает граждан пользоваться СИЗ в общественном транспорте

В связи с плохой ситуацией с коронавирусной инфекцией, Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, вновь обратился к жителям Северной столицы. Он призвал петербуржцев носить маски в общественном транспорте и отнестись к этому с пониманием.

Кроме того, глава ведомства на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что из-за угрозы третьей волны «ковида», необходимо вдвойне соблюдать все правила и требования. Комтранс до сих пор заботится о пассажирах и напоминает о важности ношения СИЗ.

«Сотрудники ведомства вынуждены усилить контроль за соблюдением этих требований, поскольку участились случаи, когда пассажиры их игнорируют», — заявил Поляков.

Также стоит отметить, что в среду, 23 июня, сотрудники Комтранса проводили рейд на автовокзале Петербурга. Результат очень обрадовал главу комитета. Он сообщил, что большинство жителей серьезно относится ко всем правилам и требованиям во время COVID-19.