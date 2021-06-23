В Петербурге 23 июня начался 10-й Международный военно-морской салон

В Санкт-Петербурге начался 10-й Международный военно-морской салон (МВМС), который пройдет с 23 по 27 июня. В мероприятии примут участие 285 компаний из 28 стран мира.

«У нас в этом году 285 участников, это позволяет нам говорить о состоятельности юбилейного салона. Представленные выставочные экспонаты демонстрируют высокую конкурентоспособность отечественной оборонной промышленности и ее значительный экспортный потенциал», — сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков.

Вадим Старцев, заместитель начальника департамента маркетинговой деятельности «Рособоронэкспорта», сообщил, что на МВМС были приглашены участники из 70 стран. Во время выставки салона замначальника департамента надеется на подписание крупных международных контрактов.