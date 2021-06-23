Макаров прокомментировал уголовное преследование Максима Резника

Вячеслав Макаров, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, прокомментировал уголовное преследование депутата Максима Резника, которого отправили под домашний арест из-за заведенного на него уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконном обороте наркотиков».

«Этот человек попал в беду. Другое дело, надо всегда думать о своей репутации, которую не разгладить никаким утюгом. Не надо шарахаться по различным местам и ходить туда, куда не следует», — сообщил председатель ЗакСа.

Кроме того, Макаров сообщил, что подписал личное поручительство за чиновника, чтобы его не отправляли в СИЗО. Отметим, что спикер парламента неоднократно спасал так депутатов, которые попадали в подобные неприятные ситуации.