За нарушение масочного режима оштрафовали 12 петербуржцев

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, власти Северной столицы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима пассажирами в общественном транспорте. Проверки в метро проходят каждый день.

Однако несмотря на все постановления и запреты некоторые граждане все таки не соблюдают правила. В Смольном отметили, что тех, кто отказывается надеть маски, не пускают в метро, а также отказывают в обслуживании в кассе.

На нарушителей масочного режима заводят административные протоколы. Накануне сотрудники уже составили 12 таких актов.

«На эскалаторах, в подземных вестибюлях и в вагонах постоянно транслируют сообщение о необходимости носить маски. На платформах за соблюдением масочного режима следят сотрудники группы быстрого реагирования Службы транспортной безопасности», – заявили в Смольном.

Также стоит отметить, что сотрудники Комтранса за неделю составили 50 актов об административнвых правонарушениях в отношении пассажиров, которые нарушают масочный режим.