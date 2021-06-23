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В ночь с 23 на 24 июня изменится график развода Троицкого моста

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© Фото: baltphoto.ru

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Развод переправы состоится в 23 июня в 21:30, а сведут его 24 июня в 8 часов утра.

В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что в ночь с 23 на 24 июня изменится график развода Троицкого моста. Сообщается, что переправу начнут разводить 23 числа в 21:30, а сведут его уже 24 июня в 8 часов утра.

Изменения в графике связаны с проведением генеральной репетиции праздника всех выпускников «Алые паруса». В ведомстве советуют жителям Северной столицы заранее планировать свой маршрут. Все остальные мосты города на Неве будут разводиться и сводиться согласно графику.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов разрешил пускать на праздник лишь выпускников, но при соблюдении масочного режима. Остальным гражданам он посоветовал смотреть онлайн трансляцию по телевизору.

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