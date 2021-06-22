VK Fest в Петербурге перенесли из-за коронавируса

Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге и увеличением числа суточных заболеваний COVID-19, праздник VK Fest будет перенесен. Теперь мероприятие состоится 28 и 29 августа. Все ранее купленные билеты будут продолжать действовать.

VK Fest пройдет в том же месте, что и раньше — в Парке 300-летия Северной столицы. Вся точная и дополнительная информация появится позже.

Ранее сообщалось, что на музыкальное представление прибудут такие звезды, как Елка, Баста, LOBODA, Little Big, Zivert, NILETTO, Artik & Asti и другие. Помимо звезд шоу-бизнеса прибудут и блогеры и известные спикеры. Среди них Даня Милохин, Эльдар Джарахов, Катя Клэп, Саша Спилберг и Дина Саева.