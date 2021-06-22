Метро и наземный транспорт продолжит работу в ночь после “Алых парусов”

Петербуржцев порадовали новым графиком работы метрополитена в день празднования “Алых Парусов”. Праздник всех выпускников намечен на 25 июня. В ночь на 26 число метро не закроется и поможет горожанам и гостям города передвигаться по Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

«Предусмотрено движение поездов в круглосуточном режиме с ночными интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут», - отметили в ГУП “Петербургский метрополитен”.

В рамках празднования “Алых Парусов” выпускники увидят традиционное шоу с кораблем, а также к концу праздника ожидается салют. Для удобства передвижения по городу метрополитен будет работать в круглосуточном режиме. Кроме того, до 6 утра будут курсировать ночные автобусы.