Михаил Боярский возмущен гуляющими по городу в купальниках

В эфире программы Ивана Урганта актер Михаил Боярский называл Петербург курортом, в котором девушки разгуливают прямо в бюстгальтерах. По мнению актера, такое поведение недопустимо в культурном городе. Об этом сообщает “МК в Питере”.

«Это столичный город, культурный. Здесь не ходят как на пляже», —заявил Боярский.

Перед фразой актер пригласил ведущего почаще приезжать в Петербург, но предостерег об аномальной жаре, превратившей город в курорт.

Напомним, во вторник столбик термометра поднялся до +33…+35 градусов, а в Ленинградской области достиг +36 градусов. Сегодня может быть зафиксирован очередной температурный рекорд.