Петербуржцам обещают спад аномальной жары к четвергу

В город придет атмосферный фронт на текущей неделе, что позволит жаре спасть к четвергу, 24 июня. Об этом сообщает синоптик Александр Колесов.

Последнюю неделю в Петербурге держится аномальная жара, превышающая 30 градусов. Легкое похолодание ожидается к 24 июня - в городе опустится температура до +25…+28 градусов. Согласно прогнозу, сегодня, 22 июня, в городе продержится жара до +36 градусов. В связи с этим скорость движения общественного городского транспорта снижена, что позволяет избежать поломоки перегрева.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о трех подряд побитых температурных рекордах.