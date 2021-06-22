На 67-м году жизни скончался мореход Николай Орлов

В Петербурге скончался Николай Орлов, председатель Санкт-Петербургского Морского собрания. Об этом сообщили на сайте собрания 22 июня, во вторник.

Бессменный председатель Морского собрания Петербурга скончался в возрасте 66 лет. Он занимал этот пост с 1995 года, воссоздав организацию. Мореход также работал за рубежом. Например, служил в войсковой части ограниченного контингента войск в Афганистане.

Изначально Николай служил на Северном флоте, а после решил продолжить службу и окончил Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова . Кроме того, мореход обучался в академии государственной службы при президенте РФ.

Коллеги Николая Орлова почтили память погибшего минутой молчания. Однако информации о причинах смерти они не уточнили.