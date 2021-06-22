На Пискаревском кладбище прошла траурная церемония в День памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, отмечается День памяти и скорби. В память о погибших в Великой Отечественной войне на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина». Жители и гости города почтили память погибших минутой молчания. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На церемонии присутствовал губернатор города Александр Беглов, а также жители блокадного Ленинграда и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Также 22 июня в городе пройдет 80 тематических конференций, а по России состоятся акции “Минута молчания” и “Лучи Победы”.