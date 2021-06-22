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Петербург может установить четвертый подряд температурный рекорд

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© Фото: ВК / Санкт-Петербург Live

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Во вторник в городе ожидается до +35 градусов, а в области — до +36.

В Северной столице ожидается очередной температурный рекорд сегодня, во вторник, 22 июня. Жаркий антициклон продолжает действовать на город и создавать аномальную духоту. Об этом сообщает Михаил Леус, главный синоптик центра “Фобос”.

Согласно прогнозу на 22 июня, в городе ожидается повышение температуры до +33…+35 градусов. При этом в Ленинградской области сегодня воздух прогреется еще выше  — до +36. также ожидается ветер со скоростью 10 метров в секунду, однако свежести он не даст, так как будет дуть с юга.

Напомним, на выходных в Петербурге два дня подряд зафиксировали рекордно жаркую погоду. Один из рекордов побил максимальный показатель 1905 года. Кроме того, вчера, 21 июня, уже утром город установил третий подряд температурный рекорд.

 

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