Петербург может установить четвертый подряд температурный рекорд

В Северной столице ожидается очередной температурный рекорд сегодня, во вторник, 22 июня. Жаркий антициклон продолжает действовать на город и создавать аномальную духоту. Об этом сообщает Михаил Леус, главный синоптик центра “Фобос”.

Согласно прогнозу на 22 июня, в городе ожидается повышение температуры до +33…+35 градусов. При этом в Ленинградской области сегодня воздух прогреется еще выше — до +36. также ожидается ветер со скоростью 10 метров в секунду, однако свежести он не даст, так как будет дуть с юга.

Напомним, на выходных в Петербурге два дня подряд зафиксировали рекордно жаркую погоду. Один из рекордов побил максимальный показатель 1905 года. Кроме того, вчера, 21 июня, уже утром город установил третий подряд температурный рекорд.