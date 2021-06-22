Телеканал “Санкт-Петербург” выкупил газету “Метро”

Утро вторника началось для петербуржцев с необычного события — у станции метро “Невский проспект” генеральный директор «Телеканала Санкт-Петербург» Александр Малькевич совместно с депутатом Государственной Думы Сергеем Боярским раздавал бесплатную газету “Метро”. Газета от 22 июня посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает АБН.

По словам Александра Малькевича, акция ознаменовала начало глобального сотрудничества издания и телеканала. Газету издает АО «Издательский дом «Три Короны», Именно это издательство и приобрел телеканал “Санкт-Петербург” пару дней назад. При этом для сделки не использовали бюджетные средства, что означает полностью коммерческую составляющую покупки. Кроме того, известно, что газету выкупили у «Национальной медиа группы», которая владеет несколькими каналами и газетами.

На данный момент тираж газеты составляет 150 тысяч экземпляров. О дальнейших планах по развитию издания пока не сообщается. Однако руководство канала делает ставку на развитие экономики города, увеличение пассажиропотока метрополитена и улучшение эпидемиологической обстановки в городе.