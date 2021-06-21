Петербуржцев призывают не купаться в городских фонтанах

“Водоканал” призывает горожан не купаться в фонтанах. В последнее время в городе стоит аномальная жара и температура поднимается выше 30 градусов. Из-за этого некоторые жители города и гости Петербурга “ныряют” в фонтаны или разрешают там купаться детям.

Так, на минувших выходных заметили большое количество петербуржцев, плескавшихся в фонтанах на Московской площади, а также на площади Ленина. Специалисты из “Водоканала” рассказали горожанам, чем грозит подобное развлечение. В первую очередь в фонтанах находится множество травмоопасного технического оборудования, а также вода в фонтанах не соответствует санитарным нормам. Кроме того, от купания фонтаны могут выйти из строя раньше срока.

На данный момент в городе работают 111 водных сооружений. Ими управляет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».