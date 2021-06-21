22 июня в Петербурге ожидается гроза, но воздух прогреется до +35 градусов

В Петербурге уже неделю держится аномальная жара порядка +30 градусов. Завтра, 22 июня, в городе ожидается жара до +35 градусов. При этом во вторник будет гроза и кратковременный дождь. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночь на 22 июня в городе ожидается температура воздуха в пределах +20…+22 градусов. Днем воздух прогреется до +30…+35 градусов. Также в Северной столице прогнозируют грозу и кратковременные дожди. При этом во вторник будет южный ветер, местами порывистый.

Напомним, последние три дня город устанавливает один за одним температурные рекорды. За выходные и понедельник Петербург трижды побил рекордные показатели.