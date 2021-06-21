В ходе рейда по сливочному маслу в магазинах Петербурга выявили множество некачественного товара

В Петербурге завершилась проверка продуктовых магазинов, в ходе которой обнаружили множество нарушений в разделе сливочного масла. По результатам исследований, в восьми из десяти пачках сливочного масла обнаружены несоответствия ГОСТу. Об этом сообщает организация организация «Общественный контроль».

Кроме того, в четырех пачках из десяти проверенных нашли суррогаты с растительными жирами. Среди некачественных марок оказались «Бутербродов», «Баба Валя», «Burёnkaclub» и «Балтком». Также некачественными оказались марки «Росэкспопром» и масло компаний «АМК» и «КСЗ», которые продают пачки под марками «МAITO JOKI» и «Вологодские традиции».

В связи с обнаруженными нарушениями петербуржцев просят проверять срок годности масла перед покупкой, а также внимательно изучать состав.