На выходных петербуржцы устроили давку в электричке

Жители Петербурга решили отдохнуть на выходных за городом. Часть горожан отправилось на машинах, что вызвало многочасовые заторы на въезде и выезде из Петербурга. Другая часть горожан добиралась на дачи и пляжи на пригородных поездах.

В социальной сети “ВКонтакте” появились кадры таких путешествий на электричках. На снимках видно, как толпы в тесноте добираются в Курортный район города и обратно. Примечательно, что многие отказались соблюдать коронавирусные требования для предотвращения распространения заболевания.

Напомним, с 21 июня в городе ввели новые коронавирусные требования, ограничивающие количество участников мероприятий до минимальных, а также запрет горожанам и гостям города на просмотр шоу “Алых парусов” даже с экранов.