Празднование “Алых парусов” пройдет по новым правилам

В Петербурге изменили правила проведения праздника выпускников “Алые паруса”. Согласно нововведениям, на празднование смогут попасть только выпускники. Сопровождающим и просто зрителям доступ на прилегающие территории будет закрыт. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, всех выпускников запустят на огороженную Дворцовую площадь только в масках. Им измерят температуру на входе с турникетами.

Помимо изменений участников мероприятия, сменится и общий вид. Так как ранее на праздник съезжались со всей страны и всего мира. На набережных и крышах люди наблюдали за проходом брига. В 2021 году в акваторию Невы пустят только корабль.

Напомним, “Алые паруса” состоится в Северной столице в ночь на 26 июня. На Дворцовой площади пройдет большой концерт.