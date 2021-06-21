Петербуржцев начнут привлекать к ответственности за нападение из-за просьбы надеть маску в транспорте

В Петербурге участились случаи нападения пассажиров на сотрудников службы транспортной безопасности из-за просьбы надеть маску. Июнь еще не закончился, а уже зафиксировано 20 подобных случаев в петербургском метрополитене. Для обеспечения безопасности других пассажиров в общественном транспорте начнут активнее сотрудничать с МВД и передать записи с камер видеонаблюдения, чтоб идентифицировать агрессивных пассажиров и привлечь к ответственности.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, на данный момент в городе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако некоторые пассажиры начали особо остро реагировать на просьбы надеть маску перед входом в метрополитен, нападая на сотрудников транспортной безопасности. Все случаи дебоширства записаны на видеокамеру и будут переданы полиции для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности. Некоторым агрессивным пассажирам может грозить и уголовная ответственность.

«Все случаи записаны системой видеофиксации. Таким образом идентификация нарушителей происходит в максимально короткие сроки», — отметили в комитете по транспорту.

Напомним, в Петербурге продолжает действовать указ губернатора об обязательном ношении масок в течение всей поездки в общественном транспорте, а также на остановках, в аэропорту и на вокзалах. Кроме этого, отсутствие защиты органов дыхания опасно и для других пассажиров, так как они могут заразиться вирусом от “антимасочника”.