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Петербург установил хет-трик температурных рекордов

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© Фото: ВК / Санкт-Петербург Live

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Три дня подряд воздух прогревается до максимальных температур, чем третий раз подряд бьет рекорды прошлых лет.

В Петербурге продолжается череда температурных рекордов. После двух подряд установленных рекордов на выходных в городе установилась максимальная температура в 30,7 градусов. При этом это лишь утренний показатель. Однако это уже позволяет побить рекорд 2006 года. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

"Уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Температура сейчас 30,7 градуса. Максимум - 30,4 - был в 2006 году", - отметил синоптик.

Если температура поднимется еще, то Петербург уже будет бить собственные рекорды сегодняшнего дня. Кроме того, во вторник прогнозируют очередной рекорд порядка 34-36 градусов тепла.

Таким образом, Петербург три дня подряд бьет рекорды прошлых лет, а также претендует на новый рекорд сегодня и завтра.

 

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