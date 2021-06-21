В Ленобласти объявлен 4 класс пожароопасности

Петербуржцев и жителей Ленинградской области предупреждают об опасности пожаров в лесах региона. Последнюю неделю в городе и области стоит аномальная жара и отсутствуют дожди. В связи с этим в регионе установлен 4-й класс пожароопасности. Максимально возможно 5 классов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области жителей региона предупреждают об опасности и рекомендуют не заходить в лес, так как при высокой температуре воздуха очень вероятно возникновение огня.

На данный момент в области обещают температуру в от +34 до +36 градусов в период с 21 по 23 июня. Немного облегчит ситуацию кратковременный дождь, обещанный сегодня вечером. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ранее Санкт-Петерубрг.Ру сообщал об установленных на выходных температурных рекордах.