На выходных Петербург побил два температурных рекорда

Всю неделю в Петербурге очень жарко и душно, а на столбиках термометра показатели выше и выше с каждым днем. На минувших выходных они достигли рекордно высоких значений, побив дважды предыдущие температурные рекорды.

Так, 19 июня, в субботу, воздух в городе прогрелся до +30,7 градусов, побив рекорд 1905 года, когда было зафиксировано +29,8. Однако на этом рекорды не закончились и уже на следующий день, в воскресенье, в городе зафиксировали новый температурный рекорд - +30,5 градусов. Ранее подобная температура устанавливалась лишь в 2006 году, однако 20 июня на 0,3 градуса стало теплее.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о грядущих +36 градусах во вторник, 22 июня.