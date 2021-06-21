Во вторник в Петербурге ожидается +34 градуса

В Петербурге продолжается аномальная жара. Последнюю неделю в городе держалась температура от +25 до +30 градусов, однако на выходных воздух прогрелся до +30,7 в субботу и + 30,5 в воскресенье. Так, в городе два дня подряд установили два новых температурных рекорда. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Во вторник воздух может прогреться до +36 градусов. Из-за жары в городе закрывают общественные места, например, Ботанический сад. Кроме того, жителям Петербурга и Ленинградской области стоит быть внимательнее, так как сильная жара влияет на самочувствие и повышает пожароопасность лесов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об ожидающейся грозе вечером 21 июня.