Вечером петербуржцев ждет гроза

В Петербурге уже несколько дней аномально жарко и душно, однако это может измениться ко вторнику. Вечером 21 июня в городе ожидается гроза и небольшой дождь. Петербуржцы надеются, что дождь сбавит градусы и в городе станет свежее.

Согласно прогнозу погоды, вечером понедельника начнет дождь с грозой. При этом днем воздух прогреется до +32 градусов. Днем также ожидается сухая, солнечная погода и отсутствие ветра. Так, вечерний дождик может стать спасением от жары, которая уже неделю царит в городе.

При этом во вторник, 22 июня в Петербург придет еще большая жара - воздух прогреется до рекордных +34 градусов. К выходным синоптики обещают спад температуры.