Сотрудники "Ленавтодора" приготовили яичницу на асфальте

Аномально жаркая погода зафиксирована в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Температура настолько высоко поднялась, что сотрудники дорожных служб пожарили яичницу прямо на новом асфальте.

Специалисты ГКУ "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" ("Ленавтодор") ведут работы в условиях максимальной жары. В некоторых частях региона была замечена температура до плюс 32 градусов. На своём аккаунте в социальной сети Instagram дорожные сотрудники поделилиь, насколько жарко в Ленинградской области, пожарив на свежеуложенном асфальте яичницу.

"Погода такая, что яичница шкворчит на новом асфальте", - подписали публикацию рабочие.