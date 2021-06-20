В Петербурге произошла сильная давка на посадке в электричку из Зеленогорска

По причине аномальной жары горожане Санкт-Петербурга отправились на пляжи города и области. Вчера вечером, в субботу горожане сняли видео, на котором видно сколько пассажиров пытались уехать с Золотого пляжа Курортного района в Санкт-Петербург. Видеозапись была опубликована в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Горожане Петербурга пытаются любым способом протиснуться в перегруженные вагоны электрички. Вокруг происходит сильная давка, ни один из граждан не надел защитную средства. На видео заметно, что некоторые горожжане распивают пиво и веселятся.