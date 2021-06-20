В Петербурге были опечатаны 3 ТЦ и 9 точек общепита из-за нарушений санитарных норм

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опечатали 3 торговых центра ("Фиолент", "Остров" и "Солнечный"), а также 9 пунктов общепита, так как по результатам проверки соблюдения противоэпидемических норм, проведённой за последние семь дней на объектах торговли и общепита в десяти районах Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба администрации Петербурга.

"Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили 41 нарушение, опечатали три торговых центра - "Фиолент", "Остров" и "Солнечный" - и девять точек общепита", - информируется в сообщении.

По результатам проверки сотрудниками городского комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга было составлено 128 протоколов, организации и индивидуальных предпринимателей будут штрафовать. Также были наложены штрафы на 18 посетителей кафе и торговых центров из-за курение кальяна и отказ надеть маску после предупреждения.