На Литейном проспекте нарисовали граффити, посвященное врачам

В воскресенье, 20 июня, в России отмечают День медицинского работника. Причастных к этом празднику уже поздравил президент России Владимир Путин, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и некоторые звезды шоу-бизнеса. Однако поздравляют врачей не только словами.

Так, в Петербурге на Литейном проспекте появилось граффити, с помощью которого люди выражают благодарность медицинским работникам, а также всем причастным к системе здравоохранения.

На рисунке врача изобразили в маске супергероя с красным плащом. Также рядом с нарисованным медиком были написаны 2 хештега — #спасибоврачам и #пульсжизни