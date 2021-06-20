На время проведения праздника «Алые паруса» ввели новые правила

В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 19 июня, подписал новое распоряжение. В нем говорится, что в зоне проведения праздника «Алые паруса» будет запрещена работа всех предприятий торговли, услуг, а также общепитов.

«Во время праздника "Алые паруса" будут приняты следующие меры: С 16:00 25 июня до 06:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на территории, границы которой обозначены в приложении <...> к постановлению", — говорится в сообщении.

Также напомним, что на «Алые паруса» допустят только выпускников школа, а также сопровождающих. Остальные граждане смогут посмотреть трансляцию онлайн. Кроме того, допускаться на праздник будут только те, кто предъявит отрицательный тест на коронавирус или сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Еще стоит отметить, что смотреть на мероприятие с крыш будет запрещено.