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Во Фрунзенском районе 8 жилых домов осталось без света

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© Фото: pixabay.com

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Специалисты уже ведут восстановительные работы.

В пресс-службе «Россети Ленэнерго» сообщили, что специалисты ведут восстановительные работы по восстановлению электричества во Фрунзенском районе. Сообщается, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 0,4 кВ (кабельной линии).

По предварительной информации энергетиков, без электричества осталось 8 жилых домов.

«Бригада компании прибыла на место сразу после поступления информации об отключении и ведёт восстановительные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — сообщили в организации.

Напомним, что ранее жители Купчино пожаловались на то, что примерно в 20 часов вечера в субботу, 19 июня, в их домах отключился свет.

 

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