Полиция Петербурга задержала торговцев поддельными коронавирусными бумагами

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали торговцев поддельными сертификатами о коронавирусе. Они содержали «отрицательный тест» на COVID-19, а также поддельные данные о вакцинации.

«17 и 18 июня в Санкт-Петербурге сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов торговли поддельными медицинскими документами, в первую очередь связанными с коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

Также в пресс-службе МВД добавили, что полицейские провели серию проверочных закупок, в результате которых за 2 дня было зафиксировано 5 случаев продажи нелегальных медицинских документов в различных районах города на Неве.

Средняя цена за поддельный документ составляла около 2500 рублей. Заказ подделок осуществлялся через интернет.