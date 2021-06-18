“Летний театр в Бутылке” закрыт из-за “ковида”

В Петербурге отменили проект «Летний театр в Бутылке», который должен был состояться в Новой Голландии. Причиной стало новое постановление от властей города.

Ситуация с распространением инфекции коронавируса в городе продолжает ухудшаться. Однако пока неизвестно, восстановят ли проект или же он будет окончательно отмене. Кроме того, на территории Новой Голландии теперь недоступны для посещений двор «Бутылки» и Buffet by Oggi.

Проект был создан весной 2021 году на открытом воздухе. Согласно планам, в проекте должны были проходить академические и джазовые концерты, а также выступления интересных театральных трупп.