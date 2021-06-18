Международный военно-морской салон изменит формат работы

В Петербурге состоится X Международный военно-морской салон. Он пройдет в городе с 23 по 27 июля. Однако в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса среди горожан формат мероприятия будет изменен. Об этом сообщили на сайте МВМС-2021.

Так, каждый желающий не сможет попасть на мероприятие. Для входа необходимо пройти аккредитацию как гостям, так и участникам. Кроме того, для входа необходимо сдать ПЦР-тест. Для завершивших полный цикл вакцинации от коронавируса достаточно предоставить соответствующий документ.

Также петербуржцам сообщили, что ранее выданные приглашения теперь недействительны. Приобрести билеты на МВМС также не получится.