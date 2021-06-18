В Петербурге выделили 15 млн на строительство TikTok-хауса

В Северной столице завершился конкурсный проект “твой бюджет”, в рамках которого должны были определить победителя и выделить на реализацию его идеи 15 миллионов рублей из городского бюджета. Победителем стал Матвей Большаков, предложивший открыть молодежное пространство с TikTok-хаусом.

Известно, что в пространстве появится также зона для коворкинга, которая будет оборудована техникой и атрибутами для комфортной работы и творчества. Также появится лаунж-зона. В ней молодежь сможет отдыхать и общаться, а также проводить мастер-классы и лекции.

Помимо этого на территории молодежного пространства построят студии практических занятий и творческие мастерские. Авторы проекта утверждают, что пространство появится в Колпинском районе города и займет площадь в 1000 квадратных метров.