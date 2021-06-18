Суд рассмотрит апелляцию от историка Соколова, убившего студентку

Историк Олег Соколов подал апелляцию на решение суда. Жалобу приняли в Городском суде Петербурга в середине июля. Об этом сообщает Сергей Лукьянов, адвокат обвиняемого.

"Уголовное дело в отношении Соколова Олега Валерьевича поступило в Санкт-Петербургский городской суд для апелляционного пересмотра. Предполагаемая дата судебного заседания - середина июля", - отметил адвокат.

Известно, что обвинение согласно с приговором и обжаловать его не планирует, однако апелляция может помочь смягчить приговор.

Напомним, бывший сотрудник СПбГУ Олег Соколов убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Останки убитой он сбросил в Мойку.