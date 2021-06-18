Петербуржцы заметили патрули шведской полиции

В Петербург прибыли полицейские из Швеции, чтобы патрулировать улицы совместно с петербургскими сотрудниками. Они помогут общаться и задерживать футбольных фанатов, говорящих по-шведски, которые прибудут к матчу Швеция-Словакия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу и области.

«Главные задачи, которые решает совместное патрулирование: это информационное взаимодействие при обеспечении безопасности и работе с болельщиками», — отметили в МВД.

Напомним, матч между сборными Словакии и Швеции состоится сегодня, 18 июня. Команда из Швеции сейчас находится на третьем месте.