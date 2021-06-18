В ДТП маршрутки и автобуса пострадало семь пассажиров

Количество пострадавших в аварии на Ленинском проспекте достигло семи человек. Автобус и маршрутка столкнулись сегодня утром с пассажирами в салоне. В больницы города доставили семь пострадавших, среди которых один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба городской станции скорой помощи.

"Семеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один из них ребенок. Все доставлены в стационары", - отметили в ведомстве.

Напомним, авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы. ДТП случилось между маршруткой №130 и автобусом №246. На данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося.