Депутата освободили от уголовной ответственности за убийство жены

Суд Петербурга освободил от уголовной ответственности убившего жену Игоря Шокина. Депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования «Поселок Комарово» отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Мужчина был задержан осенью 2020 года по подозрению в убийстве своей супруги в их частном доме в Комарово. На теле погибшей найдено 11 ранений ножом. Депутата нашли полуголым в кустах, пытавшегося спрятаться от полиции. В результате Игоря Шокина поместили на лечение в городскую психиатрическую больницу № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова.

Известно, что в больнице оказывают психиатрическую помощь в стационарных условиях. Лечение проходит с интенсивным наблюдением.