Петербуржец обратился в суд из-за некачественного ремонта квартиры

В одной из квартир Петербурга ремонт не завершился успехом. Строительная компания не успела выполнить намеченные работы в установленный ранее срок. В связи с этим заказчик обратился в суд и выиграл дело. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

При этом мужчина сначала пытался решить вопрос мирным способом, однако его попытки не увенчались успехом. Причиной недовольства хозяина квартира стало отсутствие к назначенному сроку окончания ремонта кафеля, раковины, унитаза, сушилки, душа и тумбы в ванной. В результате мужчина расторг договор со строительной компанией.

Известно, что ремонт стоил петербуржцу 720 тысяч рублей, а суд постановил взыскать неустойку и вдобавок проценты и компенсацию морального вреда. В итоге мужчина должен получить 1,5 миллиона. Для ускорения процесса возврата средств приставы арестовали автомобиль владельца стройкомпании.