В Петербурге создадут интерактивную карту газонов

Петербуржцы смогут увидеть интерактивную карту газонов. Ее планирую создать общественные организации вместе с Комитетом по благоустройству города. Решение было принято 17 июня в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает Оксана Гусева, глава комитета по благоустройству Петербурга.

Общественной организацией, готовой выступить соратником в новом проекте, стала группа «Деревья Петербурга».

«Всего собралось около 30 человек. С их помощью будет составлена карта, и все участки травяного покрова получат характеристики: луговой газон, партерный, обыкновенный», - отметила Гусева.