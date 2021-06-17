Активиста Меркулова оштрафовали на 200 тысяч

Петербургский военный суд вынес решение в отношении активиста Александра Меркулова. Его приговорили к принудительному лечению у психиатра и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

“Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с принудительным лечением у врача-психиатра амбулаторно", - отметили в ведомстве.

Напомним, задержание активиста произошло в июле 2020 года по обвинению в оправдании терроризма в виде постов в социальных сетях. До суда мужчина находился под домашним арестом.