На выходных в Петербурге ожидается аномальная жара

В Петербург идет жара - к концу недели похолодание сменится аномально высокой температурой воздуха. Согласно прогнозу, с пятницы воздух поднимется на 10 градусов - отметка поднимется с 20 до 30 градусов. Об этом сообщает портал Гидрометцентра.

Так, к концу недели петербуржцам обещают улучшение погоды. Сейчас в городе столбик термометра показывается в среднем 20 градусов тепла. Однако уже к пятнице, 18 июня, воздух прогреется до +30 градусов.

Аномальную жару на выходных специалисты связывают с антициклоном, двигающимся с Балтийского моря к центру Европейской России. Согласно прогнозу, норма будет превышен на 7 градусов или больше.