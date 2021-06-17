В ночь на 18 июня пройдет репетиция “Алых парусов”

В Петербурге пройдет очередная репетиция праздника выпускников “Алые паруса”. В ночь с 17 на 18 июня состоится репетиция традиционного для города праздника. В связи с прохождением корабля будет изменен график разводки Троицкого моста. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ “Мостотрест”.

Так, Троицкий мост разведут в 23 часа 17 июня, переправа будет наведена 18 июня в 04:50. При этом другие мосты разведут по обычному графику.

Напомним, праздник для выпускников состоится в Петербурге 25 июня. Город активно готовится к проведению мероприятия. О дополнительных ограничениях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции не сообщается.